У Тернополі правоохоронці затримали викрадача ліфтового обладнання. Він "обчистив" майже два десятки шахт підйомників.

Виламував вхідні двері до машинних приміщень, викрадав мідні гальмівні котушки та здавав на брухт. Збитки комунального підприємства оцінюють у понад 60 тисяч гривень. Зловмисника затримали "на гарячому".

"Ми зверталися в аварійну службу, аварійна служба виїзджала, і потім ми вияснили - вкрадені гальмівні катушки без яких ліфт працювати не може. Вартість котушки від півтора тисячі і вище", - говорить Володимир Гриниха, начальник дільниці ТОВ "Коменерго-Тернопіль 3".

"З кінця грудня по теперішній час на лінію 102 надходили повідомлення про те що невідома особа проникаючи в службове приміщення ліфта таємно викрадала катушку в якій знаходилися дорогоцінні метали. Було встановлено що до даного злочину причетний 41 річний мешканець міста Тернополя, який працював в компанії яка обслуговує ліфти", - говорить Олександр Вузенький, слідчий Тернопільського відділу поліції.