В понедельник, 2 марта, стало известно о том, что на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году Россию представит российская рейв-группа Little Big. Это сменило расстановку сил на таблицах прогнозов, выдвинув наверх неожиданного участника.

Представитель Исландии на "Евровидении" 2020 Daði & Gagnamagnið занимает первое место с шансом на победу в 13%. Группа будет представлять страну с песней Think About Things.

На втором месте с коэфициэнтом 10% на победу представитель Литвы - The Roop с песней On Fire.

На третьем месте расположилась российская группа Little Big с 9% на победу в песенном конкурсе даже несмотря на то, что представители России еще не представили свою песню.

На четвертом и пятом местах - Румыния и Италия с 6 и 5 процентами соответственно.

Украина отправляет на Евровидение 2020 группу GO-A с этнопесней Соловей полностью на украинском языке, что происходит впервые в истории участия Украины в конкурсе. Группа Go-A не попадает в 20-ку лучших. Она была на 23-м месте, а уже 4 марта опустилась на 24 место в рейтинге.

Ранее мы писали о том, что участники украинского нацотбора на "Евровидение-2020" рассказали о неисправной аппаратуре во время выступления. А также букмекеры спрогнозировали победителя масштабного конкурса в 2020 году.