В Украине назначили нового главу МИД [ Редактировать ]
В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины назначила министром иностранных дел Дмитрия Кулебу. За кандидатуру Кулебы проголосовали 288 народных депутатов.
Ранее Кулеба занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а до этого - был постоянным представителем Украины в Совете Европы.
Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Ранее мы писали, что в Украине назначили нового премьер-министра.
Сообщалось, что Рада утвердила новый состав Кабмина. За соответствующее решение проголосовало 277 народных депутатов.
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