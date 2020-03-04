В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины назначила министром иностранных дел Дмитрия Кулебу. За кандидатуру Кулебы проголосовали 288 народных депутатов.

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Ранее Кулеба занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а до этого - был постоянным представителем Украины в Совете Европы.

Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Ранее мы писали, что в Украине назначили нового премьер-министра.

Сообщалось, что Рада утвердила новый состав Кабмина. За соответствующее решение проголосовало 277 народных депутатов.