В Египте вводятся туристические визы. Такое указание дал премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Об этом пишет Egyptian Streets.

Визы будут введены летом 2020 года - с первого июня. Согласно новым правилам, туристы смогут неоднократно въезжать в страну, однако при этом максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней.

Документы можно будет оформлять через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз. Виза будет выдаваться сроком на пять лет.

Туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в летние - самые жаркие месяцы, будет предоставлена скидка на визу в размере десяти долларов.

Напомним, в Египте, в провинции Минья, обнаружили древние гробницы. Это была первая в 2020 году важная находка. А на юге страны нашли масштабное древнее захоронение, относящееся к периоду греко-римского владычества.

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