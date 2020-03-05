Пригласил ламу на свадьбу сестры: парень шокировал выходкой [ Редактировать ]
В 2015 девушка Рива постоянно говорила о своей свадебной церемонии, но на тот момент она не имела пары. Ее брат Мендл Вайншток сказал сестре, что если он пойдет на свадьбу, то только с ламой.
Девушка согласилась и сказала брату: "Ну ладно, лама тоже приглашена". Она думала, что Мендл скоро забудет об этом приглашении, но он вспоминал о ламе пару раз в неделю в течение всех пяти лет - по поводу и без.
В октябре 2019 года Рива сообщила брату о своей скорой помолвке. Его ответ был вполне предсказуем: "Великолепно, сейчас же звоню на ферму лам".
Мендл пришел на свадьбу с ламой в смокинге. Аренда животного обошлась ему в 450 долларов. Невеста устроила веселую фотосессию с животным, после чего друзья Вайнштоков усадили две надувные ламы в очках за праздничный стол (у одной из них была фата).
"Лучше ему глаз не смыкать, потому что я совершенно точно осуществлю свою месть", - сказала Рива после шутки брата.
Ранее сообщалось, что мужчина выиграл в лотерею 32 миллиона долларов.
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