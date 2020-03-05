Тріскаються стіни і вже руйнується фундамент. Так живуть мешканці п'ятиповерхівки у передмісті Кропивницького. Попри численні прохання людей чиновники роками не зважали на проблему. Чому - з'ясовувала Олена Бринза.

Ірина Огаль показує тріщину у тамбурі під'їзду.

"За оці два роки тріщини такі з'явились, що ви бачите розкололася стіна, плита просідає, ще чуть-чуть і комусь оці куски впадуть на голову", - говорить Ірина Огаль, завбудинку.

І в такому стані три під'їзди п'ятиповерхового будинку в селищі Новому. Одну зі стін мешканці багатоповерхівки підперли залізними опорами. Однак це не допомогло.

"Там трещєна ще була маленька, а тепер уже з каждим разом все хуже і хуже і хужеперебивка я ось на пєрвом етаже живу, всьо время чуть-що тріщить, тріщить, тріщить не дай Бог воно коли що", - говорить Віра Івченко, мешканка будинку.

Тріщини з'явилися не лише у стінах будинку, а й у фундаменті. Мешканці вже не один рік звертаються з листами до селищної ради. Та ситуація досі не змінилася.

"В основному були відписки, в тому що обіцяли збільшення бюджету, або якихось надходжень, тоді будуть виділені кошти для того, щоб нам зробили капітальний ремонт прибудов, в основному відписки, це єдине що вдалося два акти обстеження, перший в 2017 році і в 2019 році одні відписки, коштів немає, немає з чого робити, потребує додаткових коштів", - говорить Ірина Огаль.

Однак наразі селищна рада втратила свої повноваження, оскільки селище Нове приєднали до Кропивницького. Спеціальна комісія міськради обстежила будинок і підтвердила: тамбури під'їздів справді аварійні.

"Потребує невідкладної організації ремонтно-будівельних робіт цих теплових тамбурів у першому, другому та третьому під'їзді. На мій погляд все це відбулося не із за того, а із за того неналежного утримання самих цих теплових коридорчиків входів у під'їзди, не здійснювалося прибирання від атмосферних опадів самих покрівель", - говорить Сергій Коваленко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кропивницької міськради.

У міськраді пообіцяли - будинок відремонтують. Тож мешканці сподіваються, що цього разу справа піде далі обіцянок. Адже бюджет міста більший, ніж селища.