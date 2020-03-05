В четверг, 5 марта, в селе Ходосовка Киевской области на Новобуховском шоссе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации Mercedes ехал со стороны Обухова в Киев. Известно, что двигался он с большой скоростью прямо на красный светофор. В то же время, с левой стороны выезжал Volvo на свой зеленый.

Произошло столкновение, никто не пострадал, однако Мercedes восстановлению не подлежит. Авто откинуло в столб.

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