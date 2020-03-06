В пятницу, 6 марта, стало известно о том, что первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

"Вчера подал заявление - и с сегодняшнего дня он не первый зам и не прокурор", - сообщил собеседник.

По данным издания ZN.UA, сейчас временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.

Отметим, что Касько как первый заместитель генпрокурора после отставки Руслана Рябошапки должен был автоматически стать и.о. генпрокурора.

Напомним, что 5 марта на внеочередном заседании Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.