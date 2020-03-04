По стоянию на среду, 4 марта, в Верховной Раде Украины за отставку Генпрокурора Руслана Рябошапки собрали подписи 227 народных депутатов. Об этом сообщает "Украина сейчас".

Отметим, что в повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады нет вопроса об увольнении Генпрокурора.

Ранее на сайте ВР зарегистрировали проект постановления об его увольнении в момент, когда посольство США в Украине похвалило работу Генпрокурора.

Ранее мы писали о том, что Гончарук написал заявление об отставке. Однако позже появилась информация и о том, что премьер-министр подал иск в суд, чтобы спикер ВРУ Дмитрий Разумков не рассматривал его заявление об отставке.

Также сообщалось, кто вероятно заменит Гончарука на посту премьер-министра Украины после его отставки.