Отставка Рябошапки: подписались 227 депутатов [ Редактировать ]
По стоянию на среду, 4 марта, в Верховной Раде Украины за отставку Генпрокурора Руслана Рябошапки собрали подписи 227 народных депутатов. Об этом сообщает "Украина сейчас".
Отметим, что в повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады нет вопроса об увольнении Генпрокурора.
Ранее на сайте ВР зарегистрировали проект постановления об его увольнении в момент, когда посольство США в Украине похвалило работу Генпрокурора.
Ранее мы писали о том, что Гончарук написал заявление об отставке. Однако позже появилась информация и о том, что премьер-министр подал иск в суд, чтобы спикер ВРУ Дмитрий Разумков не рассматривал его заявление об отставке.
Также сообщалось, кто вероятно заменит Гончарука на посту премьер-министра Украины после его отставки.
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