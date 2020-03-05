В четверг, 5 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.

Так, "за" решение проголосовали 263 депутата, "против" - 18, воздержались - 73.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал отставку Рябошапки и отметил, что экс-генпрокурора не было нужных результатов в работе.

"Мое личное мнение очень просто. Нет результатов - не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Если нет у тебя результата - до свидания", - заявил глава государства.

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко также отметил, что работа Руслана Рябошапки была неэффективной и безрезультатной.

"Мы не видим расследования ни одного из резонансных дел, которое так ждет общество. Прежде всего, это события 2 мая 2014 в Одессе, резонансные убийства журналистов, убийства на Майдане и др. Вместо этого мы видим сплошные пиар-кампании и громкие анонсы без всякого результата", - подчеркнул Юрий Бойко.

Ранее мы писали о том, что в США поздравили Шмыгаля с назначением на должность премьера.