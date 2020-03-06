Задача нового правительства - мир и улучшение жизни людей - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
Ошибка предыдущего Кабмина была в том, что, не имея профессионального опыта, его министры пытались реформировать жизненно важные для людей отрасли. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя изменения в государственном управлении.
"Перемены должны касаться не только фамилий на дверях кабинетов. Нужно изменить приоритеты. Нужны реформы не ради презентаций, а ради людей. В первую очередь, это вопрос восстановления мира", - заявил политик.
Он напомнил, что в парламенте "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрирован пакет законопроектов, направленных на выполнение Минских соглашений - плана мира, который еще раз был подтвержден на парижском саммите "Нормандской четверки".
"Еще одна важная задача - улучшение жизни граждан. Необходимо сделать то, чего не могли сделать предшественники, - повышение зарплат и пенсий, снижение тарифов", - объяснил народный депутат.
"Третья задача правительства - развитие экономики и создание рабочих мест. Нужно остановить падение промышленного производства, восстановить экономические связи со странами СНГ. Это поможет быстро восстановить промышленность и решить проблему безработицы", - резюмировал Сергей Левочкин.
по теме
ОПЗЖ подала в Раду законопроект о референдуме
Депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировали в Верховной Раде проект закона "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе"
Підготовка до Дня Перемоги: зневажливі заяви політиків принижують українське суспільство - Віктор Медведчук
Кандидатура міністра закордонних справ Вадима Пристайка викликала шквал критики серед народних обранців через нещодавні заяви дипломата про знецінення Дня Перемоги
ОБСЕ требует от украинской власти выполнения международных стандартов в области свободы слова
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир представил юридический анализ законопроекта
В "Опозиційній платформі - За життя" занепокоєні відсутністю тест-систем на коронавірус - Юрій Бойко
Депутати наголошують на необізнаності населення на тему вірусу - чи вистачає у вітчизняних лікарнях тестів на атипову пневмонію?
Врачи не знают о наличии тестов на коронавирус - депутат
Об этом с трибуны парламента 3 марта заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко
Решение КСУ относительно "судебной реформы" не позволило сделать Верховный Суд ручным
Решение Конституционного Суда Украины, который признал незаконной ликвидацию Верховного Суда Украины как наивысшего судебного органа, ставит крест на попытках власти сделать правосудие в Украине карманным