Обсервация в Санжарах: медики получат премии за работу с эвакуированными [ Редактировать ]
Сотрудникам медицинского центра "Новые Санжары" в Полтавской области, которые обеспечивали пребывание на обсервации эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, выплатят премии. Об этом сообщает местное издание "Новини Полтавщини" со ссылкой на и.о. руководителя медицинского центра Нацгвардии Новые Санжары Александра Блинова.
"Работников медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары премируют", - говорится в сообщении. При этом размер премий не уточняется.
По словам Блинова, к обследованию здоровья эвакуированных персонал центра не привлекался. Задачей местных работников была организация быта: питание, проживание, а также обеспечение изоляции.
Также Блинов добавил, что информация о массовых увольнениях "по собственному желанию", которую распространяли некоторые СМИ, не соответствует действительности. Сейчас в Новых Санжарах, как и до обсервации, работает 62 работника.
"Был один человек, написавший заявление. Но на следующий день она передумала, отметив, что это было ее эмоциональным решением", - сказал и. о. руководителя медцентра.
Также Блинов пообещал, что если в медцентр еще привезут эвакуированных людей, то их примут "с честью".
Напомним, эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе прошли акции протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку блокировали местные автомобилисты.
Там находилось около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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