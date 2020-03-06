Сотрудникам медицинского центра "Новые Санжары" в Полтавской области, которые обеспечивали пребывание на обсервации эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, выплатят премии. Об этом сообщает местное издание "Новини Полтавщини" со ссылкой на и.о. руководителя медицинского центра Нацгвардии Новые Санжары Александра Блинова.

"Работников медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары премируют", - говорится в сообщении. При этом размер премий не уточняется.

По словам Блинова, к обследованию здоровья эвакуированных персонал центра не привлекался. Задачей местных работников была организация быта: питание, проживание, а также обеспечение изоляции.

Также Блинов добавил, что информация о массовых увольнениях "по собственному желанию", которую распространяли некоторые СМИ, не соответствует действительности. Сейчас в Новых Санжарах, как и до обсервации, работает 62 работника.

"Был один человек, написавший заявление. Но на следующий день она передумала, отметив, что это было ее эмоциональным решением", - сказал и. о. руководителя медцентра.

Также Блинов пообещал, что если в медцентр еще привезут эвакуированных людей, то их примут "с честью".

Напомним, эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе прошли акции протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку блокировали местные автомобилисты.

Там находилось около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.