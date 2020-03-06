Заявление "Оппозиционная платформа - За жизнь"

5 марта новоназначенный премьер-министр Украины обозначил свою позицию по поводу возобновления подачи воды в АР Крым. Денис Шмыгаль признал, что необходимость урегулирования этого вопроса диктуется гуманитарной ответственностью перед жителями полуострова и нормами международного права.

Однако все надежды на отрезвление украинской власти быстро угасли. Испугавшись националистической истерики Шмыгаль тут же пошел на попятную, и взял свои слова обратно. Вместо конструктивной позиции вновь возобладала политическая линия на разрушительную конфронтацию, которая ведет к экологическим бедствиям, нарушает права человека, ухудшает отношение к украинскому государству, но никак не приближает возврат Крыма в состав Украины.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от нового правительства прекратить оглядываться на истерики «партии войны», занять ответственную перед гражданами и ориентированную на перспективу государственную позицию. Трусость и двуличие – это плохой старт для политической карьеры.

Ограничение доступа людей к пресной воде является прямым нарушением международного права. В первую очередь, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, принятом резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966 года (ст. 11 и 12). А также Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (18.12.1979), Конвенции ООН о правах ребенка, (20.11. 1989), Рекомендаций Совета Европы для государств-членов по Европейской хартии водных ресурсов (Rec (2001) 14 17.10.2001). Согласно выводам Комитета по экономическим, социальным и культурным правам ООН (замечания общего порядка №15 «Право на воду», 2002 года) право на воду определено как право каждого на достаточную, безопасную, приемлемую, а также физически и экономически доступную воду для личных и бытовых нужд.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" ожидает, что смена правительства будет означать и полный пересмотр политики. Вместо распродаж, расколов и разрушений Украине нужен курс на мир, единство и развитие! Те, кто этого не понимает, вслед за предшественниками, отправятся на свалку истории.