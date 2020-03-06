В Киеве охранник стрелял в коллегу из-за мебели [ Редактировать ]
В пятницу, 6 марта, в Киеве охранник стрелял в коллегу и ударил его пистолетом из-за мебели. Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что в полицию заявила владелица фирмы, которая и услышала выстрел.
Во время разбирательств полицейские выяснили, что пострадавший – охранник фирмы. Его забрали в больницу с травмой головы.
Мужчина рассказал, что между ним и другим охранником произошел конфликт из-за мебели.
"Во время общения мужчина достал пистолет и выстрелил под ноги пострадавшему, а после этого ударил его рукояткой пистолета", - говорится в сообщении.
На место происшествия были направлены сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.
Детали конфликта устанавливают.
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