Крушение МН17: в Амстердаме утвердили главу международной следственной группы от Украины [ Редактировать ]
В воскресенье, 8 марта, стало известно, что заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группы от Украины по делу MH17. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Сообщается, что работу международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, в результате которой погибли 298 человек, продолжено. В Совместную следственную группу (Joint Investigation Team) входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.
В Амстердаме согласовано и утверждено обновленный список членов Совместной следственной группы от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
по теме
Крушение МН17: в Нидерландах состоялась акция памяти жертв
В Гааге у посольства России состоялась акция по случаю судебного процесса
Катастрофа MH17: состав Совместной следственной группы сменят накануне суда
По его словам, 8 марта пройдет встреча Совместной следственной группы
Крушение MH17: две жертвы до сих пор не идентифицированы
Не идентифицированными остаются 16-летний Гэри Слок и 58-летний Алекс Плог
Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе после катастрофы МН17
Тысяча бойцов армии Нидерландов была готова к военной операции на территории Донбасса
Катастрофа МН17: Украина продлит соглашение о работе следственной группы
К концу недели планируется подписание продолжения соглашения о следственной группе