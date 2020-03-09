Падіння цін на нафту обвалило російський рубль [ Редактировать ]
Ціни на нафту обвалилися майже на третину. На відкритті торгів Brent різко подешевшала з 46 до 35 доларів за барель. Це сталося через заяву Саудівської Аравії про плани значно наростити видобуток палива і запропонувати клієнтам істотну знижку.
Звернення прозвучало після провалу переговорів країн ОПЕК з Росією щодо нової угоди про скорочення видобутку. Услід за ціною на нафту упала й російська валюта: плюс 4 рублі до долара і плюс 5 до євро.
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