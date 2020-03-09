В понедельник, 9 марта, в Нидерландах в судебном комплексе Схипхол начинаются слушания по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году самолете рейса МН17.

Председательствовать будут голландские судьи Хендрик Стейнгаюс, Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс.

Процесс будет происходить на нидерландском и английском языках в прямом эфире.

Предварительный график слушаний: с 9-13 марта, 23-27 марта, 8 июня - 3 июля, 31 августа - 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.

Представлять позицию обвинения в судебном процессе над четырьмя подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 будет исключительно прокуратура Нидерландов.

Как сообщила замдиректора департамента МИД Украины по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева в комментарии Hromadske, внешнеполитическое ведомство в расследовании катастрофы лайнера занималось координацией общей работы, СБУ и представители Генпрокуратуры - опрашивали свидетелей, прослушивали телефонные перехваты и отсматривали видео с камер.

Делегация Украины, которая прибыла в Нидерланды, состоит из представителей Генпрокуратуры - замгенпрокурора Гюндуза Мамедова, который возглавил Совместную следственную группу, заместителя председателя СБУ, посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова и непосредственно Оксаны Золотаревой.

"Расследование беспрецедентное и очень сложное, потому что у следователей нет доступа к месту происшествия и ко всем свидетелям. Поэтому это дело идет медленнее, чем теоретически должно происходить уголовное расследование", - отметила Золотарева.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.