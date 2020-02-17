Дело МН-17: украинских прокуроров отстранили от работы [ Редактировать ]
В понедельник, 17 февраля, все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, были освобождены от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщила нидерландская газета NRC Next.
Прокуроры Олеся Скрипник и Олег Пересада, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины, лишились работы.
"В последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины", - пишет издание.
Кроме того, были уволены еще четверо прокуроров, которые входили в украинское подразделение по расследованию крушения "Боинга" под Донецком в июле 2014 года. Такие действия были сделаны в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины.
Сообщается, что данная ситуация не окажет влияние на судебный процесс, который должен начаться над четырьмя подозреваемыми 9 марта, поскольку украинские прокуроры завершили работу над досье летом прошлого года.
Однако увольнения являются серьезным препятствием на пути проведения дальнейшего расследования в отношении других возможных подозреваемых. В частности, прокурор Роман Хошовский отметил, что его преемникам потребуется не меньше года на то, чтобы ознакомиться с документами.
Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды
Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили пять лет расследования по делу о катастрофе МН17. Напомним, что Волкер призвал Россию перестать лгать в отношении катастрофы МН-17.
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