В понедельник, 17 февраля, все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, были освобождены от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщила нидерландская газета NRC Next.

Прокуроры Олеся Скрипник и Олег Пересада, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины, лишились работы.

"В последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины", - пишет издание.

Кроме того, были уволены еще четверо прокуроров, которые входили в украинское подразделение по расследованию крушения "Боинга" под Донецком в июле 2014 года. Такие действия были сделаны в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины.