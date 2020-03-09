Родичі загиблих у авіакатастрофі MH-17 пікетують посольство Росії у Гаазі [ Редактировать ]
Від ранку у Гаазі родичі загиблих пікетують посольство Росії. Вони розставили перед будівлею 298 порожніх білих стільців, які символізують жертв рейсу MH-17. Поряд з імпровізованим салоном літака влаштували вівтар: на ньому квіти й таблички з надписами "Людяність - вища за політику", "Безкарність - неприпустима!".
Родичі загиблих вважають: цей процес та вирок у ньому дозволять притягнути до відповідальності представників російської політичної та військової еліти, причетних до збиття авіалайнера.
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