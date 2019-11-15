Известный украинский продюсер и рэпер Потап, который удивил рассказами о Каменских, показал фанатам новое фото со своей женой. Снимок он разместил в своем Instagram.

"Мы разъехались по концертам, Настечка в Испанию, я в Хмельницкий и Луцк", - написал Потап.

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"Вы крутые", "Классно смотритесь", "Смотри Леша, а то украдут Настеньку", - комментировали в сети.

Ранее мы писали о том, что Каменских и Потап очаровали фанатов новым фото, а также ранее Каменских подверглась критике.