В Черновцах госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус [ Редактировать ]
В понедельник, 9 марта, в Черновцах госпитализировали мужчину, у которого зафиксировали подозрение на COVID-19. Мужчина вернулся из страны, где зафиксировали коронавирус. Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.
Сообщается, что пациента госпитализировали 9 марта. У него обнаружили признаки инфекционного заболевания. А также, не называется страна в которой он был.
Результаты тестов на коронавирус у 6 буковинцев, оказались отрицательными. Также не подтверждено COVID-19 у контактных лиц.
Напомним, 3 марта в Черновцах был зафиксирован первый в Украине случай коронавируса.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того, помните: чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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