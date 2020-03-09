В понедельник, 9 марта, в Черновцах госпитализировали мужчину, у которого зафиксировали подозрение на COVID-19. Мужчина вернулся из страны, где зафиксировали коронавирус. Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.

Сообщается, что пациента госпитализировали 9 марта. У него обнаружили признаки инфекционного заболевания. А также, не называется страна в которой он был.

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Результаты тестов на коронавирус у 6 буковинцев, оказались отрицательными. Также не подтверждено COVID-19 у контактных лиц.

Напомним, 3 марта в Черновцах был зафиксирован первый в Украине случай коронавируса.