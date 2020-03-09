В понедельник,9 марта, в штаб-квартире НАТО подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом говорится в официальном заявлении спикера НАТО.

Результаты теста на коронавирус одного из сотрудников НАТО, который работает в штаб-квартире в Брюсселе, оказались положительными.

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"Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, который работает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, дал положительный результат на COVID-19. Сотрудник вернулся из отпуска в северной Италии, почувствовал себя плохо в конце прошлой недели и прошел тестирование из-за появления симптомов, похожих на жар. В настоящее время сотрудник находится дома в изоляции", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с целью обеспечения безопасности персонала и посетителей, Альянс предпринял превентивные меры в штаб-квартире на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

В частности, в НАТО временно приостановили рабочие поездки некоторых сотрудников, а также групповые посещения штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Работа сотрудников из дома поощряется.

Ранее сообщалось о том, что в Италии изолировали 16 миллионов человек из-за вспышки коронавируса. Также коронавирус зафиксировали в еще одной стране.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

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