В Италии расширили карантин на всю страну [ Редактировать ]
В понедельник, 9 марта, стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 будут распространены на всю страну. Об этом сообщает ВВС.
Конте заявил, что люди по всей стране не должны покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных семейных ситуациях.
Пассажиры вылетающих рейсов, кроме временных посетителей, должны будут доказать, что у них есть такие основания. Точно так же должны обосновать поездку и те, кто прибывают в страну.
Конте добавил, что все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, приостановлены по всей стране.
Ограничения аналогичны тем, которые ранее применялись к наиболее пострадавшему региону Ломбардия и 14 другим провинциям.
Ранее сообщалось о том, что в Италии изолировали 16 миллионов человек из-за вспышки коронавируса. Также коронавирус зафиксировали в еще одной стране.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
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