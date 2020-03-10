В понедельник, 9 марта, стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 будут распространены на всю страну. Об этом сообщает ВВС.

Конте заявил, что люди по всей стране не должны покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных семейных ситуациях.

Пассажиры вылетающих рейсов, кроме временных посетителей, должны будут доказать, что у них есть такие основания. Точно так же должны обосновать поездку и те, кто прибывают в страну.

Конте добавил, что все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, приостановлены по всей стране.

Ограничения аналогичны тем, которые ранее применялись к наиболее пострадавшему региону Ломбардия и 14 другим провинциям.

Ранее сообщалось о том, что в Италии изолировали 16 миллионов человек из-за вспышки коронавируса. Также коронавирус зафиксировали в еще одной стране.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.