В понедельник, 9 марта, США начали процесс вывода своих войск из афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан". Об этом сообщает AFP.

Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев.

Ранее сообщалось, что в течение 135 дней после подписания мирного соглашения с "Талибаном", Соединенные Штаты сократят численность войск в Афганистане до 8600 солдат.

Ранее столице в Афганистана, Кабуле, 18 человек погибли и более 100 пострадали в результате подрыва автомобиля.