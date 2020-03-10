США начали вывод войск из Афганистана [ Редактировать ]
В понедельник, 9 марта, США начали процесс вывода своих войск из афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан". Об этом сообщает AFP.
Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев.
Ранее сообщалось, что в течение 135 дней после подписания мирного соглашения с "Талибаном", Соединенные Штаты сократят численность войск в Афганистане до 8600 солдат.
Ранее столице в Афганистана, Кабуле, 18 человек погибли и более 100 пострадали в результате подрыва автомобиля.
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