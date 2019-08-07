В Кабуле произошел масштабный взрыв: больше сотни пострадавших (видео) [ Редактировать ]
В столице Афганистана Кабуле 18 человек погибли и более 100 пострадали в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщает Tolo news.
Известно, что взрыв произошел в утренний час-пик вблизи управления полиции одного из районов Кабула. Взрывное устройство находилось внутри автомобиля.
Взрыв повредил несколько жилых домов, расположенных неподалеку. По данным медиков среди пострадавших есть женщины и дети.
Раньше сообщалось о том, что в Турции произошло жуткое ДТП . А также ВАЗ протаранил микроавтобус и легковушку.
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