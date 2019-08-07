В столице Афганистана Кабуле 18 человек погибли и более 100 пострадали в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщает Tolo news.

Известно, что взрыв произошел в утренний час-пик вблизи управления полиции одного из районов Кабула. Взрывное устройство находилось внутри автомобиля.

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Взрыв повредил несколько жилых домов, расположенных неподалеку. По данным медиков среди пострадавших есть женщины и дети.

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