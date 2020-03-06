В Кабуле произошло нападение во время выступления премьера (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 6 марта, в столице Афганистана, Кабуле, произошло нападения на мероприятии, где присутствовал премьер страны Абдулла Абдулла. Об этом сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на источник в больнице Мухаммад Али Джинна (Mohammed Ali Jinnah).
Сообщается, что данные не окончательные, количество погибших и пострадавших может возрасти.
Ранее столице в Афганистана, Кабуле, 18 человек погибли и более 100 пострадали в результате подрыва автомобиля.
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