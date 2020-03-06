В пятницу, 6 марта, в столице Афганистана, Кабуле, произошло нападения на мероприятии, где присутствовал премьер страны Абдулла Абдулла. Об этом сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на источник в больнице Мухаммад Али Джинна (Mohammed Ali Jinnah).

Сообщается, что данные не окончательные, количество погибших и пострадавших может возрасти.

Ранее столице в Афганистана, Кабуле, 18 человек погибли и более 100 пострадали в результате подрыва автомобиля.