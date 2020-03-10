В Херсоне мать и бабушка с психическими расстройствами вывели на улицу почти без одежды 6-летнюю девочку и начали обливать ее холодной водой. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Херсонской области.

Отмечается, что правоохранителям об этом событии сообщили соседи, когда услышали крики ребенка, которого облили холодной водой.

"Девочка была почти без одежды, замерзшая и грязная, не могла говорить от холода. Ребенка одели и успокоили. Мать с бабушкой вели себя неадекватно, бросались на соседей и несли чушь. Полицейские сообщили о происшествии в службу по делам детей и вызвали на место врачей", - добавляется в сообщении.

Как сообщают в полиции, в доме не было нормальных условий для проживания ребенка. Дом не отапливался, света не было, все стены в плесени, в комнатах стояла вонь, продуктов питания тоже не было.

"Пообщавшись с 36-летней матерью и 64-летней бабушкой, врачи обнаружили у них признаки психического расстройства и госпитализировали. Ввиду угрозы жизни и здоровью ребенка, полицейские вместе с сотрудниками службы по делам детей составили акты об изъятии девочки из семьи и поместили ее в приют", - сообщили правоохранители.

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