"Евровидение-2020" могут отменить, поскольку на территории Нидерландов зафиксировали первый летальный исход от коронавируса. Об этом сообщает NLTimes.

Как известно, 86-летний мужчина, помещенный в больницу в Роттердаме с инфекцией Covid-19, скончался в пятницу. Он стал первым человеком в Нидерландах, который умер в результате инфицирования коронавирусом.

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По состоянию на сейчас источник инфекции 86-летнего мужчины неясен. Он попал в больницу после того, как тест на наличие коронавируса дал позитивный результат.

Местные власти обратились с просьбой ко всем, у кого есть симптомы простуды или жар, оставаться дома.

Также правительство создало телефон доверия, по которому жители Нидерландов могут звонить, если у них возникли вопросы о коронавирусе.

В четверг число подтвержденных инфицированных Covid-19 в Нидерландах выросло с 38 до 82 человек.

Напомним, что ученые из Китая дали более детальную инструкцию, как уберечь себя от заражения.

Тем временем, в Украине уже зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

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