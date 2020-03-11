Авиакомпании отменяют сотни рейсов из-за вспышки коронавируса [ Редактировать ]
Из-за вспышки коронавируса в Европе и мире многие авиакомпании заявили об отмене рейсов. Соответствующие сообщения появились на сайтах авиаперевозчиков.
В частности, украинская авиакомпания МАУ отменила рейсы в 16 стран: Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию и Данию. Также компания отменяет часть внутренних рейсов в Украине.
Европейский лоукостер Wizz Air приостановил рейсы в Италию с 10 марта по 3 апреля, в Израиль - с 12 по 23 марта.
EasyJet и Ryanair отменили рейсы в, а также из Италии.
Ryanair с 10 марта по 8 апреля приостановила рейсы по Италии из международных аэропортов на севере страны.
SkyUp Airlines пока решает вопрос об отмене некоторых рейсов.
Авиаперевозчики рекомендуют уточнять информацию за несколько дней до вылета. Те, чьи рейсы отменены, смогут вернуть деньги в полном объеме или же бесплатно сменить даты перелета.
Ранее сообщалось, что популярная украинская авиакомпания SkyUp изменит свою полетную программу из-за распространения коронавируса.
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