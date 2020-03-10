SkyUp изменит свою полетную программу [ Редактировать ]
Украинская популярная авиакомпания SkyUp изменит свою полетную программу из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.
Так, в пресс-службе сообщили, что они подготовят полный ответ по поводу изменений полетной программы.
"В настоящее время внешние обстоятельства вносят свои поправки в масштабные планы SkyUp Airlines. Мы готовим развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы", - говорится в сообщении.
Напомним, что SkyUp с 5 марта до 25 октября приостановила полеты в Турин.
Ранее сообщалось о том, что в Италии изолировали 16 миллионов человек из-за вспышки коронавируса. Также коронавирус зафиксировали в еще одной стране.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
по теме
Чемпионат по футболу официально остановили из-за коронавируса
В Италии остановили все спортивные соревнования из-за эпидемии коронавируса в стране
У украинцев закончился карантин на лайнере Diamond Princess
На лайнере Diamond Princess у украинцев закончился карантин
В Лондоне подтвердили коронавирус у инфицированного в Украине
В Лондоне подтвердили результаты тестов на коронавирус
В Украине проверяют четыре случая подозрения на COVID-19 - Минздрав
4 образца проверяют на наличие вируса
Лечение коронавируса может затянуться на месяцы - ВОЗ
Люди могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов