Украинская популярная авиакомпания SkyUp изменит свою полетную программу из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.

Так, в пресс-службе сообщили, что они подготовят полный ответ по поводу изменений полетной программы.

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"В настоящее время внешние обстоятельства вносят свои поправки в масштабные планы SkyUp Airlines. Мы готовим развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы", - говорится в сообщении.

Напомним, что SkyUp с 5 марта до 25 октября приостановила полеты в Турин.