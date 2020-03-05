Расследование авиакатастрофы МАУ в Иране продолжается. Но, украинскую сторону смущает тот факт, что вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он рассказал, что Украина сразу же сотрудничала с Ираном в расследовании. А также, он добавил, что в Украину приедет иранская делегация для решения важных вопросов.

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"Нам не нравится то, что вторая ракета, выпущенная в наш самолет, была отправлена ​​не на 3-й секунде, как должна была, а на 29-й. Нас это очень смущает, поэтому исследование для нас является фундаментальной частью этого расследования", - отметил Данилов.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.