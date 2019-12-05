Ryanair закрывает рейсы из Киева [ Редактировать ]
Ryanair закрывает рейсы из Киева в аэропорт Скавста (в 100 км от Стокгольма) и в Нюрнберг, сообщает avianews.com.
Также Ryanair снизил прогноз числа перевезенных пассажиров на 2021 финансовый год, который начнется 1 апреля 2020 года и продлится до 31 марта 2021 года, со 157 млн до 156 млн пассажиров.
"Дальнейшие задержки с поставкой самолетов Boeing 737 MAX привели к тому, что лоукост вновь пересмотрел свои планы по расширению флота и рассчитывает получить теперь только 10 самолетов в летнем расписании 2020 года вместо 20", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что SkyUp разрешили летать из Киева в Лиссабон.
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