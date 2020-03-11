В США доллары из Китая будут отправлять на карантин из-за коронавируса [ Редактировать ]
Федеральная резервная система США будет отправлять долларовые банкноты из Китая на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Japan Times.
Отмечается, что новые процедуры "предусматривают более длительный период удержания" купюр, которые пришли из-за границы.
Соответственно, валюта, поступающая в Америку из Китая или других государств Азии, будет храниться в течение как минимум семи-десяти дней, прежде чем ее начнут обрабатывать.
В случае, если эпидемия продолжит распространяться, органы здравоохранения США или Госдеп могут дополнительно усилить меры предосторожности.
При этом в ФРС заявили, что недостатка налички даже в таком случае не будет, так как в хранилищах достаточно валюты, которую при необходимости могут ввести в оборот.
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