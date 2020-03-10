В Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек [ Редактировать ]
Во вторник, 10 марта, в Черновицкую областную клиническую больницу госпитализировали еще двоих человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистраци в Facebook.
Как отметили в ОГА, у пациентов признаки инфекционного заболевания.
"Все они имеют признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на COVID-19 в больнице сейчас находятся 5 человек", - сообщили в ОГА.
Ранее сообщалось, что в Украине можно будет купить экспресс-тест на коронавирус. Также читайте о том, что Польша устанавливает санитарный контроль на границе из-за коронавируса.
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