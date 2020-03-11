Карантин в Украине: в каких областях ввели ограничения из-за коронавируса [ Редактировать ]
В Украине из-за коронавируса на данный момент введен карантин в Киеве и Черновцах. При этом, в некоторых областях Украины также введены определенные ограничения, подробнее о ситуации в стране - в материале РБК-Украина.
Кабинет министров Украины сегодня, 11 марта, рассматривает вопрос о введении ограничений в Украине из-за коронавируса. После заседания правительства ожидается сообщение о том, какие меры введут.
Карантин в Киеве
В Киеве на данный момент не зафиксировано ни одного случая коронавируса. При этом, городские власти приняли решение о введении определенных ограничений для предотвращения распространения вируса.
С 12 марта в Киеве вводиться карантин в школах, ограничено проведение массовых мероприятий.
Какие ограничительные меры вводятся в столице:
- временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах;
- ограничено проведение массовых мероприятий (в частности, концертов, конференций, киносеансов);
- закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.
Ограничения будут действовать до конца марта. При этом, общественный транспорт будет работать в обычном режиме.
Ранее киевские власти заявляли, что в случае выявления коронавируса в Киеве возможно закрытие метро.
Карантин в Черновцах
Из-за угрозы распространения коронавируса в Черновцах с 6 марта введен ряд ограничений. В частности:
- карантин до 22 марта введен во всех учебных заведениях, кроме детских садов;
- запрещено проведение массовых мероприятий;
- в общественном транспорте, на вокзалах, рынках, супермаркетах и во всех местах массового скопления людей усилены дезинфекционные мероприятия.
Ранее сообщалось, что популярная украинская авиакомпания SkyUp изменит свою полетную программу из-за распространения коронавируса.
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