На Буковине госпитализировали 11 человек [ Редактировать ]
В среду, 11 марта, в Черновицкой области заявили о 11 госпитализированных из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на заместителя директора департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Марию Полищук.
"На данный момент в стационаре находится 11 человек", - сказала она.
Так, у семи человек результаты теста не подтвердили коронавирус. Проверка остальных граждан продолжается.
А также, еще около 40 человек находятся в самоизоляции. Полищук сообщила, что ситуация находится на контролем властей.
Ранее сообщалось, что в Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок. Также в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек.
Читайте также новость о том, что в Киев привезли 1200 экспресс-тестов для выявления коронавируса.
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