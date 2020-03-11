В среду, 11 марта, в Черновицкой области заявили о 11 госпитализированных из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на заместителя директора департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Марию Полищук.

"На данный момент в стационаре находится 11 человек", - сказала она.

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Так, у семи человек результаты теста не подтвердили коронавирус. Проверка остальных граждан продолжается.

А также, еще около 40 человек находятся в самоизоляции. Полищук сообщила, что ситуация находится на контролем властей.

Ранее сообщалось, что в Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок. Также в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек.