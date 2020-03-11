В Киеве ввели карантин из-за коронавируса. Так, в столице отменили массовые богослужения, а на входах в храмы будет санитарный контроль. Об этом стало известно из Протокола заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

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Так, в департаменте культуры и Главного управления Господпотребслужбы подготовят видеообращение к главам религиозных организаций Киева. В протоколе обязуют прекратить проведения массовых богослужений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории столицы Украины, а также установление санитарного контроля на входах в храмы.