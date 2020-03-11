В Киеве отменяют службы из-за коронавируса [ Редактировать ]
В Киеве ввели карантин из-за коронавируса. Так, в столице отменили массовые богослужения, а на входах в храмы будет санитарный контроль. Об этом стало известно из Протокола заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
Так, в департаменте культуры и Главного управления Господпотребслужбы подготовят видеообращение к главам религиозных организаций Киева. В протоколе обязуют прекратить проведения массовых богослужений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории столицы Украины, а также установление санитарного контроля на входах в храмы.
Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.
по теме
В Лондоне подтвердили коронавирус у инфицированного в Украине
В Лондоне подтвердили результаты тестов на коронавирус
Лечение коронавируса может затянуться на месяцы - ВОЗ
Люди могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов
В России количество зараженных коронавирусом стремительно растет
В четверг, 5 марта, в России зафиксировали еще один случай заражения
Коронавирус в Швейцарии "убил" человека
В Швейцарии от коронавируса умерла 74-летняя женщина
В Беларуси коронавирусом заразились еще трое человек
В Беларуси выявили три новых случая заражения коронавирусом