Новопризначеного міністра оборони сьогодні заслухали під час засідання профільного комітету Верховної Ради. В "Опозиційній платформі - За життя" сподіваються на те, що не лише новий очільник міноборони, а й увесь склад Уряду виконає свої обіцянки. Зокрема, народний депутат Сергій Льовочкін, зазначив, що найперші завдання керівництва країни - це встановлення миру на Донбасі та зміцнення соціальної сфери.

"Мы надеемся на то, "Оппозиционная платформа - За жизнь", что новое правительство будет лучше выполнять свои функции, чем предыдущее. Поскольку, к сожалению, успехов не было, жизнь украинцев не улучшилась и вопросы, которые касаются борьбы с коронавирусом, там были серьезные упущения, плохая информационная кампания и мы наблюдали дестабилизацию в Санжарах.

Мы надеемся, что нынешнее правительство сможет добиться того, что премьер-министр обещал на своем выступлении при вступлении на должность, а именно - улучшение жизни украинцев, уменьшение тарифов, повышение зарплат и пенсий, и защитит Украину от тех угроз, которые сейчас перед ней возникают.

На комитете произошла, по сути, презентация нового министра, который вошел в правительство. Я задал вопрос, насколько вооруженные силы готовы к тем новым угрозам, которые могут возникнуть в отношении жизни и здоровья украинских военнослужащих. На что министр ответил, что все пока здоровы и оснований переживать о здоровье военнослужащих, которые находятся в Украине, меньше, чем относительно тех, кто находится в составе различных миссий, в том числе и миротворческих заграницей", - заявив Сергій Льовочкін, народний депутат, член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.