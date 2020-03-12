За невыполнение постановления о карантине из-за коронавируса грозит уголовная ответственность. Такое заявление сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

Таким образом врач прокомментировал незакрытие школ на карантин в Харькове.

Министерства и органы исполнительной власти будут отчитываться ежедневно Минздраву о состоянии выполнения постановления о карантине. А Минздрав будет передавать эту информацию Кабмину. Мы вместе с информацией будем предоставлять предложения как реагировать на тех, кто не выполняет постановления Кабмина... это 100% будет административная и уголовная ответственность.

Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес уточнил, к каким превентивным мерам прибегнет город в рамках карантина в связи с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что школы закрывать не будут.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о том, как будет проходить карантин в городе в связи с риском распространения коронавируса.