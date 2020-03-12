За невыполнение постановления о карантине грозит уголовная ответственность - Минздрав [ Редактировать ]
За невыполнение постановления о карантине из-за коронавируса грозит уголовная ответственность. Такое заявление сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".
Таким образом врач прокомментировал незакрытие школ на карантин в Харькове.
Министерства и органы исполнительной власти будут отчитываться ежедневно Минздраву о состоянии выполнения постановления о карантине. А Минздрав будет передавать эту информацию Кабмину. Мы вместе с информацией будем предоставлять предложения как реагировать на тех, кто не выполняет постановления Кабмина... это 100% будет административная и уголовная ответственность.
Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес уточнил, к каким превентивным мерам прибегнет город в рамках карантина в связи с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что школы закрывать не будут.
Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о том, как будет проходить карантин в городе в связи с риском распространения коронавируса.
по теме
Карантин в Украине: в Кабмине назвали ограничения
В среду, 11 марта, Кабинет министров опубликовал решение о введении карантина в Украине
Назначение нового министра обороны: Зеленский объяснил выбор
В среду, 11 марта, президент Владимир Зеленский представил нового министра Андрея Тарана
Коронавирус в Украине: для депутатов ввели ограничения
В среду, 11 марта, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение "О неотложных мерах по обеспечению устойчивой работы Верховной Рады Украины и ее органов"
Шмыгаль поедет в США на встречу с МВФ - Зеленский
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен в ближайшее время отправиться в США
Кабмин назначил и.о. министра энергетики
Во вторник, 10 марта, Кабинет министров Украины назначил и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды