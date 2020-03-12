Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о том, как будет проходить карантин в городе в связи с риском распространения коронавируса. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

С 12 марта на три недели будут закрыты театры и кинотеатры, цирк и развлекательные центры, но школы и детские садики продолжат работать.

"Будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Спортивные мероприятия тоже пока подождут лучших времен. А для неспортивных - иначе они называются массовыми - вводится ограничение на количество участников до 60 человек", - сказано в сообщении.

Кернес отметил, что сады и школы не закрывают в связи с тем, что за последние 20 дней наблюдается снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах.

"Причина вторая - куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них - это время становится тяжелым испытанием.

Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома - руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы - с 23-го по 29-е марта.

Но тех детей, которые будут посещать школы, тоже ждут изменения. Для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. По утрам дети будут проходить медицинский осмотр. Сами же школы будут дополнительно дезинфицировать", - говорится в Facebook Кернеса.

Мэр отметил, что это - лишь превентивные меры, так как в Харькове "нет ни одного не то, что заболевшего коронавирусом, нет ни одного подозрения на эту хворь".

Отметим, что с сегодняшнего дня и до 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.

Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.