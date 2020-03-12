Кулеба назвал число зараженных коронавирусом украинцев за границей [ Редактировать ]
В четверг, 12 марта, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока известно о 5 случаях заражения коронавирусом среди украинцев заграницей. Об этом сообщает "РБК-Украина".
По его словам, большинство больных коронавирусом украинцев находится в Японии.
"У нас есть 5 инфицированных граждан Украины за рубежом, которые заболели коронавирусом. По состоянию на сейчас нам известно об 1 гражданине в Италии. Еще четверо в Японии, но они уже выписаны из больницы. То есть их жизни ничего не угрожает", - заявил Кулеба.
Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.
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