В четверг, 12 марта, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока известно о 5 случаях заражения коронавирусом среди украинцев заграницей. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По его словам, большинство больных коронавирусом украинцев находится в Японии.

"У нас есть 5 инфицированных граждан Украины за рубежом, которые заболели коронавирусом. По состоянию на сейчас нам известно об 1 гражданине в Италии. Еще четверо в Японии, но они уже выписаны из больницы. То есть их жизни ничего не угрожает", - заявил Кулеба.

Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.