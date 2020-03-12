Коронавирус не только заразил более 110 тысяч человек, а вызываемая им болезнь COVID-19 привела к гибели почти 4 тысячи человек. Этот вирус поставил на колени почти всю мировую экономику – закрываются международные мероприятия, выставки, концерты и даже останавливаются промышленные производства.

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Почти все отрасли ощутили на себе негативное влияние пандемии. В частности, в авиационном секторе катастрофически сокращается число пассажиров, что вынуждает авиакомпании отправлять в рейсы практически пустые самолеты, чтобы резервировать свои полеты.

Опасения по поводу вируса в сочетании с советами "не летать в зоны с высоким уровнем заражения" привели к падению спроса на полеты в Европе до рекордно низкого уровня.

Согласно правилу Европейской комиссии, существует "необходимость обеспечить доступ авиакомпаний к самым загруженным аэропортам ЕС на основе принципов нейтральности, прозрачности и недискриминации".

Aviation demand is reduced due to COVID-19, but airlines are being forced to fly some ‘ghost flights’ to avoid losing their slots – bad news for the environment, airlines & passengers. I've written to the regulator to request urgent reconsideration of 80% slot utilisation rule. pic.twitter.com/OsKEH2S4Ab — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 5, 2020

Поэтому авиакомпании обязаны продолжать эксплуатировать 80% своего парка самолетов для взлета и посадки для резерва мест в аэропортах, иначе рискуют их потерять. Теперь над небом Европы появились "призрачные" самолеты, которые летают практически пустыми, зря сжигая топливо.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс направил в Airport Coordination Limited (ACL) письмо с просьбой пересмотреть правило использования резервных слотов 80/20, которое, по его словам, не отвечает интересам отрасли, пассажиров или окружающей среды.

Независимые координаторы из ACL уже частично приостановили действие правила для рейсов из Гонконга и материкового Китая.

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Из-за вспышки коронавируса авиакомпании уже понесли убытки в размере 113 миллиардов долларов. Это уже привело к тому, что британская компания Flybe, которая до начала вспышки и так испытывала финансовые трудности, уже оказалась на грани банкротства.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как медики шокировали снимком легких болеющих коронавирусом. В то же время сообщается, что Китай прошел пик эпидемии коронавируса.