Коронавирус не только заразил более 110 тысяч человек, а вызываемая им болезнь COVID-19 привела к гибели почти 4 тысячи человек. Этот вирус поставил на колени почти всю мировую экономику – закрываются международные мероприятия, выставки, концерты и даже останавливаются промышленные производства.

Почти все отрасли ощутили на себе негативное влияние пандемии. В частности, в авиационном секторе катастрофически сокращается число пассажиров, что вынуждает авиакомпании отправлять в рейсы практически пустые самолеты, чтобы резервировать свои полеты.

Опасения по поводу вируса в сочетании с советами "не летать в зоны с высоким уровнем заражения" привели к падению спроса на полеты в Европе до рекордно низкого уровня.

Согласно правилу Европейской комиссии, существует "необходимость обеспечить доступ авиакомпаний к самым загруженным аэропортам ЕС на основе принципов нейтральности, прозрачности и недискриминации".

Aviation demand is reduced due to COVID-19, but airlines are being forced to fly some ‘ghost flights’ to avoid losing their slots – bad news for the environment, airlines & passengers. I've written to the regulator to request urgent reconsideration of 80% slot utilisation rule. pic.twitter.com/OsKEH2S4Ab