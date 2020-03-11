Стало известно, что флагманский авиаперевозчик Германии и крупнейший авиаконцерн Европы Deutsche Lufthansa AG из-за коронавируса отменит 23 тысячи рейсов. Отмены запланированы на период с 29 марта по 24 апреля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

"В сумме все пассажирские авиалинии группы компаний отменяют 23 тысячи полетов. В ближайшие недели ожидаются новые отмены", - коротко уведомила пресс-служба перевозчика.

В основном Lufthansa отменяет полеты по Европе, а также в Азию и на Ближний Восток. Пассажирам авиакомпаний Eurowings, Germanwings, SWISS, Edelweiss Air, Austrian Airlines и Brussels Airlines, входящих в Lufthansa, советуют перед вылетом проверять онлайн статус рейса.

Напомним, что в Лондоне подтвердили коронавирус у инфицированного в Украине.

Ранее сообщалось о том, что в Италии изолировали 16 миллионов человек из-за вспышки коронавируса. Также коронавирус зафиксировали в еще одной стране.