В Китае заявили о получении сообщений о 15 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом. А также, 11 человек умерли в континентальной части Китая за среду. Об этом сообщает издание "Синьхуа".

Также, в среду выявили 33 новых случая с подозрением на заражение коронавирусом нового типа.

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В среду из больниц были выписаны 1318 пациентов после выздоровления. Число больных в тяжелом состоянии снизилось на 235 до 4257 человек.

Ранее, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.