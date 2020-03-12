Китай прошел пик эпидемии коронавируса [ Редактировать ]
В Китае заявили о получении сообщений о 15 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом. А также, 11 человек умерли в континентальной части Китая за среду. Об этом сообщает издание "Синьхуа".
Также, в среду выявили 33 новых случая с подозрением на заражение коронавирусом нового типа.
В среду из больниц были выписаны 1318 пациентов после выздоровления. Число больных в тяжелом состоянии снизилось на 235 до 4257 человек.
Ранее, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.
по теме
В Украине идет подготовка второго этапа эвакуации из Китая
В Украине проводят подготовку до второго этапа эвакуации гУкраиныраждан из Китая
Карантин в Украине: реакция людей в соцсетях
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире
Во Львове закрывают на карантин все учебные заведения
Во Львове вводят карантин с 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях
Смертельный коронавирус: в Луцке госпитализировали женщину
В Луцке госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Киеве отменяют службы из-за коронавируса
В Киеве ввели карантин из-за коронавируса