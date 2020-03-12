Пандемия коронавируса: медики шокировали снимком легких (фото) [ Редактировать ]
Медики опубликовали рентгеновские снимки, на которых показали, как коронавирус уничтожает легкие человека. На снимках заметны белые пятна, которые являются жидкостью, постепенно заполняющие легкие, пишет The Daily Mail.
Сканы были предоставлены Радиологическим сообществом Северной Америки.
Пациент, которому делали снимки - 44-летний мужчина из Китая. Больного госпитализировали 25 декабря. Несмотря на оказанную необходимую помощь - мужчина умер неделю спустя.
Сканы представлены Радиологическим сообществом Северной Америки / RNSA
До госпитализации, пациент на протяжении двух недель страдал от кашля и повышенной температуры.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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