Объявление пандемии коронавируса: в ВОЗ выступили с заявлением [ Редактировать ]
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что Всемирная организация здравоохранения решила объявить вспышку коронавируса Covid-19 пандемией из-за скорости и масштабов распространения болезни.
"Мы выступили с такой оценкой по двум основным причинам: во-первых, из-за скорости и масштабов передачи", - сказал он.
Он напомнил, что на сегодня более 125 тысяч человек заразились коронавирусом в 118 странах. За последние две недели число заболевших вне территории Китая выросло в 13 раз.
Говоря о второй причине, обусловившей объявление пандемии, Гебрейесус подчеркнул, что "несмотря на частые предупреждения", ВОЗ "глубоко обеспокоена тем, что некоторые страны не подходят к этой угрозе с тем уровнем политической приверженности, который необходим для контроля над ней".
Вместе с тем, глава ВОЗ пояснил, что характеристика нынешней вспышки как пандемии не означает, что следует "сдаться". Наоборот, нужно удвоить усилия в борьбе с коронавирусом, сказал он, добавив:
Это - пандемия, которую возможно контролировать.
По его словам, "все страны должны найти нужный баланс между охраной здоровья, предотвращением экономических и социальных сбоев и уважением прав человека".
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
по теме
В "скорой" бросают трубку: как в Киеве реагируют на обращение с подозрением на коронавирус
Украинский журналист Роман Бочкала решил проверить, как реагируют в "скорой" на обращение с подозрением о наличии коронавируса
Коронавирус в Европе: список "зараженных" стран
Коронавирус продолжает "атаковать" людей по всему миру
Коронавирус в Украине: вернувшийся из Италии турист заявил об отсутствии проверки
Жители страны обеспокоены тем, что вирус мог попасть на территорию Украины
Коронавирус в Украине: готовы ли больницы к приему инфицированных
Во вторник, 25 февраля, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сделал заявление
Подозрение на коронавирус в Закарпатской области: мужчину с женой поместили в изолятор
Сейчас специалисты уточняют связи украинца с жителем Китая