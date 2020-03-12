Чехия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса [ Редактировать ]
В четверг, 12 марта, правительство Чехии объявило чрезвычайное положение в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Novinky.
Отмечается, что чрезвычайное положение вводится сроком на 30 дней.
"В этот период запрещено проведение мероприятий с участием более 30 человек, а также посещение ресторанов и кафе с 8 вечера до 6 утра. Кроме этого правительство запретило проведение культурных, спортивных, религиозных мероприятий", - говорится в сообщении.
При этом запрет не распространяется на собрания, митинги и аналогичные действия конституционных органов, органов государственной власти и судов.
Ранее мы сообщали о том, что в Чехии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом Covid-19. Также Польша объявляет состояние эпидемической угрозы из-за коронавируса.
Напомним, в Украине объявлен карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.
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