В четверг, 12 марта, правительство Чехии объявило чрезвычайное положение в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Novinky.

Отмечается, что чрезвычайное положение вводится сроком на 30 дней.

Читайте также Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса

"В этот период запрещено проведение мероприятий с участием более 30 человек, а также посещение ресторанов и кафе с 8 вечера до 6 утра. Кроме этого правительство запретило проведение культурных, спортивных, религиозных мероприятий", - говорится в сообщении.

При этом запрет не распространяется на собрания, митинги и аналогичные действия конституционных органов, органов государственной власти и судов.

Ранее мы сообщали о том, что в Чехии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом Covid-19. Также Польша объявляет состояние эпидемической угрозы из-за коронавируса.

Напомним, в Украине объявлен карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.