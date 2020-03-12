В четверг, 12 марта, в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Об этом свидетельствует решение КМУ.

Отметим, что с сегодняшнего дня и до 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.

Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.