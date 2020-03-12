Карантин в Украине: ограничения вступили в силу [ Редактировать ]
В четверг, 12 марта, в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Об этом свидетельствует решение КМУ.
Отметим, что с сегодняшнего дня и до 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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