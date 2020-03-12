Пандемия коронавируса: МАУ отменит около 2 тысяч рейсов [ Редактировать ]
Украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" отменяет около 2 тысяч рейсов из-за распространения нового типа коронавируса COVID-19 этой весной. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Пассажирам рекомендуется проверять статус своих рейсов за несколько суток до вылета, а также следить за правилами въезда стран, к которым они направляются. Пожалуйста, обратите внимание, что ограничения могут вводиться и сниматься в сжатые сроки", - говорится в сообщении.
Также любые последующие изменения в расписания будет информироваться дополнительно - на сайте и в социальных сетях.
"Авиакомпания проактивно будет связываться с пассажирами, которые во время бронирования оставили свои прямые контакты. Сейчас наш Контактный Центр перегружен. Просим прощения, если время ожидания дольше, чем обычно", - сообщает МАУ.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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