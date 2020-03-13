На Луганщині намагалися незаконно вивезти зброю з району Операції об'єднаних сил.

Двоє чоловіків на мікроавтобусі перевозили три протитанкові гранатомети, станковий кулемет, 6 кулеметів Калашникова та майже три тисячі набоїв різного калібру.

Арсенал хотіли переправити до інших регіонів України. Зловмисників затримали на блокпосту, їм загрожує до семи років ув'язнення.